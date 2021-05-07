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Haberler Yaşam Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 16:23

? hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

tarafından sorusu yanıt buldu. On bir ayın sultanı sona ererken müminler 'na girecek. Yılın ilk bayramı Mayıs ayı içinde yer alıyor. Bayramın ayın kaçında, hangi güne denk geldiğini merak edenler aynı zamanda bayram tatili ile ilgili de araştırmalarını sürdürüyorlar. Bu kapsamda; Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bayram tarihi merak ediliyor. için geri sayıma geçen müminler bayramın ne zaman, hangi gün ve ayın kaçına denk geldiğini sorguluyor. Arefe gününün hemen ardından başlayacak olan dini bayram koronavirüs gölgesinde geçecek. tarafından Şeker Bayramının başlangıç ve bitiş tarihleri açıklanmıştı. Peki ? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

BAYRAM NE ZAMAN?

Diyanet dini günler takvimi ile bayram tarihi belli oldu. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olması dolasıyla 2021 geri sayıma başlanırken bayram tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramı idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

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Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?
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