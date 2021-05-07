Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

BAYRAM NE ZAMAN?

Diyanet dini günler takvimi ile bayram tarihi belli oldu. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olması dolasıyla 2021 Ramazan Bayramı geri sayıma başlanırken bayram tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramı idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.