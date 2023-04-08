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Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, okullar kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:32

Bayram tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, okullar kaç gün tatil olacak?

Bayram tatili kaç gün olacak sorusuna ilişkin aramalar, Ramazan ayının 17'nci gününde hız kazandı. Bu mübarek ayın sonuna yaklaşırken, dini bayramlarımızdan ilkine kavuşacağımız tarih araştırılıyor. Bu hususta 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, 9 gün olacak mı gibi sorular araştırmalar dahilinde yer alıyor. Öğrenciler ise Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil olacak, ara tatil ile birleşecek mi sorusuyla konunun detaylarını inceliyor. İşte resmi tatiller takvimi ile çalışanlar ve öğrenciler için bayram tatili tarihleri.

Bayram tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, okullar kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı tarihleri ışığında "bayram tatili kaç gün" sorusu yanıt buluyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem hafta sonuna hem de 23 Nisan'a denk gelmesi sebebiyle bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu rafa kalktı. Ancak vatandaşlar 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, tatil kaç gün olacak sorularıyla yanıt aramaya koyuldu. Bu noktada öğrenciler ve veliler de okullar kaç gün tatil olacak, bayram tatili ara tatil ile birleşecek mi diye merak etmeye başladı. İşte bu soruların yanıtı ve 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

Bayram tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, okullar kaç gün tatil olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan Perşembe gününe; bayramın 1-2-3'üncü günleri ise cuma-cumartesi-pazar gününe denk geliyor.

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Bayram tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, okullar kaç gün tatil olacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın iki günü hafta sonuna denk geliyor. Bir diğer resmi tatil olan 23 Nisan ise Pazar gününe ve bayramın son gününe tekabül ediyor. Bu sebeple, idari tatil ilan edilmesi gereken gün sayısı fazla olduğu için 9 günlük bayram tatili ihtimali de düşük görülmektedir.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 17-18-19 Nisan tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Bu durumda, özel sektörde çalışanların ücretli izin kullanarak bayram tatili süresini uzatmaları söz konusu olabilir.

Bayram tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, okullar kaç gün tatil olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

20 Nisan Perşembe: YARIM GÜN RESMİ TATİL (Arife)

21 Nisan Cuma: RESMİ TATİL (Bayramın 1. günü)

22 Nisan Cumartesi: RESMİ TATİL (Bayramın 2. günü)

23 Nisan Pazar: RESMİ TATİL (Bayramın 3. günü)

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