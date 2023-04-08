Bayram tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek, okullar kaç gün tatil olacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın iki günü hafta sonuna denk geliyor. Bir diğer resmi tatil olan 23 Nisan ise Pazar gününe ve bayramın son gününe tekabül ediyor. Bu sebeple, idari tatil ilan edilmesi gereken gün sayısı fazla olduğu için 9 günlük bayram tatili ihtimali de düşük görülmektedir.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 17-18-19 Nisan tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Bu durumda, özel sektörde çalışanların ücretli izin kullanarak bayram tatili süresini uzatmaları söz konusu olabilir.