Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2022 Bayram Takvimi ile Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:59

Ramazan bayramı tatili için plan yapmaya başlayanlar 'Bayram tatili kaç gün?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmiyette Diyanet takvimi ile belirlenen bayram günleri arasında resmi tatil olacak. Ancak hafta sonları birleştiği takdirde bayram tatili uzuyor. Bu noktada 'Bayram tatili 9 gün mü, birleşti mi?' sorusu gündemde. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı tatili 9 gün olabilir. Peki, Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitecek? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, uzar mı? İşte 2022 bayram takvimi…