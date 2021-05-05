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Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 04.05.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 02:56

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi? İşte detaylar

Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru yaklaşılırken 2021 de merak konusu oldu. Özel sektör ve kamu çalışanları, bu yıl bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, bayram tatili bu yıl tam kapanmaya denk geliyor. Durum böyle olunca, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, özel sektör ve kamuda birleşti mi konusuyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, 9 gün mü oldu, özel sektör ve kamuda birlşecek mi? İşte, hakkında bilgiler

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi?

Ramazan ayının sonlarına gelinirken 2021 için geri sayım sürüyor. Bu sene Ramaza Bayramı tatili tam kapanmaya denk geliyor. Bu noktada, bayram tatili kaç gün olacak ve 9 gün mü konusuyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Özel sektör ile beraber kamu çalışanları da bayram tatilinin kaç gün olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca, her iki sektörde çalışanlar Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi sorusu ile bayram tatili hakkında güncel gelişmelere ulaşmak istiyor. İşte, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü sorusunun yanıtı

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

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Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi?

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

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