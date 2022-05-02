Bayram tatili süresi hala cevap arayan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi başladı ve Çarşamba günü son bulacak. Haftanın geriye kalan günleri Perşembe ve Cumanın resmi tatil olma ihtimali değerlendiriliyordu. Kabine kararları ile yanıt bulması beklenen sorular net bir yanıt alamadı. Bu noktada bayram tatili planlarını devreye sokanlar 'bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?' sorularını yakın mercek altına aldı. 2022 resmi tatiller takvimi ile Ramazan bayramı tatili ne zaman bitiyor, ne kadar sürecek, uzatıldı mı? 5-6 Mayıs tatil oldu mu? İşte bayram tatili açıklaması…