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Haberler Yaşam Bayram tatili takvimi netleşiyor! 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 22:07

Bayram tatili takvimi netleşiyor! 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Bayram tatili süresi hala cevap arayan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi başladı ve Çarşamba günü son bulacak. Haftanın geriye kalan günleri Perşembe ve Cumanın resmi tatil olma ihtimali değerlendiriliyordu. Kabine kararları ile yanıt bulması beklenen sorular net bir yanıt alamadı. Bu noktada bayram tatili planlarını devreye sokanlar 'bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?' sorularını yakın mercek altına aldı. 2022 resmi tatiller takvimi ile Ramazan bayramı tatili ne zaman bitiyor, ne kadar sürecek, uzatıldı mı? 5-6 Mayıs tatil oldu mu? İşte bayram tatili açıklaması…

Bayram tatili takvimi netleşiyor! 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Ramazan bayramı tatili başladı. Perşembe ve Cuma günleri birleştiği takdirde 9 gün olarak değerlendirilebilecek bayram tatili hala gündemdeki yerini koruyor. Özel sektörde ve kamuda değişiklik gösteren resmi tatiller konusunda 'bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?' sorularına yanıt aranıyor. Resmi tatilini değerlendirenler planlarını başlattı. Tatil sırasında çıkacak karara göre kalan günleri birleştirebilecekler. Peki, Bayramı tatili ne zaman bitiyor, ne kadar sürecek, uzatıldı mı? İşte Ramazan Bayramı tatil süresi…

Bayram tatili takvimi netleşiyor! 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1 MAYIS PAZAR: BAYRAM ARİFESİ

2 MAYIS PAZARTESİ: BAYRAMIN 1. GÜNÜ

3 MAYIS SALI: BAYRAMIN 2. GÜNÜ

4 MAYIS ÇARŞAMBA: BAYRAMIN 3. GÜNÜ

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Bayram tatili takvimi netleşiyor! 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 3,5 gün olarak verildi.

Bayram tatili takvimi netleşiyor! 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.

Bayram tatili takvimi netleşiyor! 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

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