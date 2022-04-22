Haberler Yaşam Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:50

Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken bayram tatili planları yapılmaya başlandı. Resmi tatil olacak bayram günleri için tatil planı yapanlar 'Ramazan bayramı tatili kaç gün?' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tatil hafta sonu ile birleştiği takdirde 9 gün olarak değerlendirilebilir. Bayram tatili açıklaması beklenirken gündemde 'Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?' soruları var. Peki, Ramazan bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, birleşti mi? İşte 2022 Ramazan bayramı tatil takvimi…