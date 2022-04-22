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Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:50

Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken bayram tatili planları yapılmaya başlandı. Resmi tatil olacak bayram günleri için tatil planı yapanlar 'Ramazan bayramı tatili kaç gün?' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tatil hafta sonu ile birleştiği takdirde 9 gün olarak değerlendirilebilir. Bayram tatili açıklaması beklenirken gündemde 'Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?' soruları var. Peki, Ramazan bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, birleşti mi? İşte 2022 Ramazan bayramı tatil takvimi…

Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

'Bayram tatili ne zaman' sorusu yanıt aramaya başladı. Bayram da tatil planı yapanlar ve şehirden uzaklaşmak isteyenler Ramazan Bayramı günlerini değerlendirecek. Bu noktada 'Ramazan bayramı tatili kaç gün?' sorusu gündemde. Hafta sonu ile birleşen bayram tatilinin bir haftadan daha uzun bir süre değerlendirilmesi için gerekli açıklama bekleniyor. Peki, Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? bayram tatili kaç gün, birleşti mi? İşte cevaplar…

Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

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Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek.

Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir.

Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir.

Ramazan bayramı tatili 9 gün olabilir! Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, birleşti mi?

Çarşamba günü sonlanan bayramın ardından Perşembe ve Cuma günlerinin tatil edilmesiyle birlikte hafta sonu ile birleşecek bayram tatili 9 gün sürebilir.

Henüz bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklamanın yapılmadığı resmi tatil günleri için bayram tatili açıklaması bekleniyor.

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