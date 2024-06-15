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Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:24

Bayram temizliği yaparken camdan düşüp öldü

Bursa'da 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Gülnaz Güler, Bayram için ev temizliği yaptığı sırada camdan düşerek hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ
Bayram temizliği yaparken camdan düşüp öldü

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesinde yaşayan 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülnaz Güler, Kurban Bayramı nedeniyle evde temizliğe koyuldu.

Bayram temizliği yaparken camdan düşüp öldü

Sabah saatlerinde camları silmeye çalışan talihsiz kadın, aniden dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

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Bayram temizliği yaparken camdan düşüp öldü

Çevredeki komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirledi.

Bayram temizliği yaparken camdan düşüp öldü

Kafa üstü düşerek hayatını kaybeden Gülnaz Güler'in yakınları olay yerine baygınlık geçirdi.

Bayram temizliği yaparken camdan düşüp öldü

Gülnaz Güler'in eşinin de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

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