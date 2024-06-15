Bayram temizliği yaparken camdan düşüp öldü

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesinde yaşayan 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülnaz Güler, Kurban Bayramı nedeniyle evde temizliğe koyuldu. Sabah saatlerinde camları silmeye çalışan talihsiz kadın, aniden dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirledi. Kafa üstü düşerek hayatını kaybeden Gülnaz Güler'in yakınları olay yerine baygınlık geçirdi. Gülnaz Güler'in eşinin de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.