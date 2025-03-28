RAFLAR BOŞALIYOR! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan bayram indirimleri: Bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içeçekler...

Bayrama özel Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Market raflarında bayram şekerleri, çikolatalar müşterileri karşılıyor. Bütün bu ürünlere ek pek çok kategoride ürünler avantajlı fiyatlarla satılıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 28 Mart-04 Nisan ürünleri ve fiyat listesi…