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BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
10:10
BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...
Tarım Kredi Marketler, 26 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu duyurdu. Bayram ikramlıklarından temel gıdalara, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden birçok farklı kategorideki ürüne cazip fiyatlarla ulaşmak mümkün. Bayram ikramlıklarından, temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok farklı alanda ürün raflardaki yerini alırken, market zinciri müşterilerine avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunuyor. İşte, Tarım Kredi Market'in güncel aktüel kataloğu ve indirimli ürün listesi...