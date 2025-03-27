BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...

Ramazan Bayramı yaklaşırken Tarım Kredi Marketler, "İyi Bayramlar" kampanyasıyla yeni indirim kataloğunu müşterilerine sundu. Bayrama özel olarak hazırlanan katalogda, şekerleme ve çikolata çeşitlerinin yanı sıra birçok yiyecek ve içecek ürünü de avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirimli ürünleri ve fiyatları…