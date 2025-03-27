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Haberler Yaşam BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:10

BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...

Tarım Kredi Marketler, 26 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu duyurdu. Bayram ikramlıklarından temel gıdalara, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden birçok farklı kategorideki ürüne cazip fiyatlarla ulaşmak mümkün. Bayram ikramlıklarından, temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok farklı alanda ürün raflardaki yerini alırken, market zinciri müşterilerine avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunuyor. İşte, Tarım Kredi Market'in güncel aktüel kataloğu ve indirimli ürün listesi...

BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...

Ramazan Bayramı yaklaşırken Tarım Kredi Marketler, "İyi Bayramlar" kampanyasıyla yeni indirim kataloğunu müşterilerine sundu. Bayrama özel olarak hazırlanan katalogda, şekerleme ve çikolata çeşitlerinin yanı sıra birçok yiyecek ve içecek ürünü de avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirimli ürünleri ve fiyatları…

BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM KATALOĞU

Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) : 189,90 TL

Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

İkramlık Çikolata Fındıklı (455 g) : 249,90 TL

Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

Karışık Çikolata (250 g) : 239,90 TL

Kaplamalı Fındıklı Gofret (125 g) : 72,90 TL

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BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM İNDİRİMLERİ

Kağıt Havlu (16'lı) : 149,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG) : 169,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ML) : 49,90 TL

Klasik Oluklu Sünger (5'li) : 24,90 TL

Magic Sünger (Tekli) : 19,90 TL

Extra Desenli Peçete (200'lü) : 13,90 TL

Arap Sabunu (1000 ML) : 39,90 TL

BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM İNDİRİMLERİ

İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

İkramlık (250 g) : 199,00 TL

İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel ürünleri 27 Mart-4 Nisan: Bayram şekerleri, çikolatalar, deterjanlar,kolonya...

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM İNDİRİMLERİ

Şeker Çeşitleri (Damla, Coffee) (500 g) : 72,90 TL

Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

Orient Mix (500 g) : 114,90 TL