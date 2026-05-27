Bayramda açık olan ve gezilecek yerler nereler, ücretsiz mi? İşte, il il gezilecek yerler listesi

Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:42

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, açık olan müze, ören yeri, sahil ve tarihi mekanları araştırmaya başladı. İstanbul'dan Kapadokya'ya, İzmir'den Antalya'ya kadar birçok şehirde gezilecek noktalar yeniden gündeme gelirken, bazı müze ve turistik alanlarda ücretsiz giriş uygulamaları da dikkat çekiyor. Bayram boyunca ailece vakit geçirmek isteyen vatandaşlar il il gezilecek yerler listesine odaklandı.

Bayram tatilinde şehir dışında vakit geçirmek ya da bulunduğu şehirde yeni yerler keşfetmek isteyenler için gezilecek rotalar merak konusu oldu. Türkiye'nin farklı illerinde açık olacak tarihi mekanlar, doğal alanlar ve turistik noktalar araştırılırken, ücretsiz ziyaret edilebilecek yerler yoğun ilgi görüyor. Özellikle bayram süresince ziyaretçi akınına uğraması beklenen müze, saray ve parkların çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer aldı.

İSTANBUL

Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da gezilecek yerler arasında tarihi yapılar, sahil bölgeleri ve müzeler öne çıkıyor. Ayasofya, Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi ve Emirgan Korusu bayram tatilinde en çok ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca Boğaz turu, Adalar ve sahil yürüyüş alanları da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezi rotaları arasında bulunuyor.

İZMİR

İzmir'de Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenler sahil bölgeleri ve tarihi alanlara yöneliyor. Efes Antik Kenti, Kordon, Alsancak, Çeşme, Alaçatı ve Şirince bayram boyunca en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Deniz havası eşliğinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için İzmir, bayram tatilinin en popüler şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor.

ANKARA

Başkent Ankara'da bayram süresince açık olan gezi noktaları ilgi çekiyor. Anıtkabir, Hamamönü, Ankara Kalesi ve Atatürk Orman Çiftliği gibi alanlar bayram tatilinde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ise Mogan Gölü ve Gençlik Parkı gibi alanlarda bayram tatilini değerlendirebiliyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'te tarihi çarşılar, Bakırcılar Çarşısı ve Zeugma Mozaik Müzesi bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Gastronomi turizmiyle öne çıkan şehirde kebap ve yöresel lezzet durakları da ilgi görüyor.

BURSA

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bursa'da bayram boyunca ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ, Cumalıkızık, Tophane ve Bursa Ulu Camii en çok tercih edilen gezi noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca teleferik turları ve doğal mesire alanları da ailelerin bayram tatilinde keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği bölgeler arasında bulunuyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ise Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı ve Sazova Bilim Kültür Parkı bayram tatilinde en çok tercih edilen gezi noktaları arasında yer alıyor. Özellikle aileler ve gençler şehir merkezindeki sosyal alanlarda vakit geçiriyor.

MUĞLA

Muğla'da Kurban Bayramı boyunca Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça en yoğun ziyaret edilen tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Plajlar, koylar ve marina bölgeleri bayram tatilini deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor.

BALIKESİR

Balıkesir'de Ayvalık, Cunda Adası, Akçay ve Altınoluk bayram tatilinin popüler rotaları arasında yer alıyor. Ege'nin serin havasında vakit geçirmek isteyen vatandaşlar sahil kasabalarına yöneliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

