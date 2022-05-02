Haberler Yaşam Bayramda AVM’ler açık mı? Ramazan Bayramı’nda AVM kaça kadar açık, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:18

Bayramda AVM açık mı sorusu, bayram ziyaretlerini tamamlayıp gezintiye çıkmaya hazırlanan vatandaşların zihnini meşgul ediyor. Alışveriş merkezleri ve mağazalar özel günlerde farklı çalışma saatlerinde hizmet verdiği için pek çok kişi Ramazan Bayramı'nda AVM ve mağazalar çalışıyor mu, bugün açık mı diye araştırıyor. Bayramın 1. 2 ve 3. Günü alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri binlerce kişinin gündemini meşgul ediyor. Bayramda AVM'ler açık mı, bugün kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte yanıtı!