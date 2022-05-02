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Haberler Yaşam Bayramda AVM’ler açık mı? Ramazan Bayramı’nda AVM kaça kadar açık, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:18

Bayramda AVM’ler açık mı? Ramazan Bayramı’nda AVM kaça kadar açık, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramda AVM açık mı sorusu, bayram ziyaretlerini tamamlayıp gezintiye çıkmaya hazırlanan vatandaşların zihnini meşgul ediyor. Alışveriş merkezleri ve mağazalar özel günlerde farklı çalışma saatlerinde hizmet verdiği için pek çok kişi Ramazan Bayramı'nda AVM ve mağazalar çalışıyor mu, bugün açık mı diye araştırıyor. Bayramın 1. 2 ve 3. Günü alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri binlerce kişinin gündemini meşgul ediyor. Bayramda AVM'ler açık mı, bugün kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte yanıtı!

Bayramda AVM’ler açık mı? Ramazan Bayramı’nda AVM kaça kadar açık, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramda AVM çalışma saatleri ve açılış kapanış saatleri bayram tatilinin ilk saatlerinden itibaren gündem konusu oldu. Alışveriş, yeme-içme, sinema ya da gezinti amacıyla AVM'leri ziyaret etmek isteyen pek çok kişi Bayramda AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor diye inceliyor. Ramazan Bayramı'nda AVM ve mağazalar çalışıyor mu sorusu, AVM'lerin internet sitelerinde yaptığı açıklamalarla yanıt buldu. Peki, 2-3-4 Mayıs'ta ve bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte bayramda AVM açılış kapanış saatleri!

Bayramda AVM’ler açık mı? Ramazan Bayramı’nda AVM kaça kadar açık, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Bayramda alışveriş merkezleri faaliyette olacak fakat bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü bazı AVM'ler misafirlerine öğle saatlerinde kapılarını açacak.

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Bayramda AVM’ler açık mı? Ramazan Bayramı’nda AVM kaça kadar açık, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2,3,4 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu yılki bayram tatilinde ilk gün de dahil olmak üzere AVM'ler faaliyette olacak. Ancak ilk gün AVM'ler saat 12:00 ya da 13:00'te açılacak.

Bayramda AVM’ler açık mı? Ramazan Bayramı’nda AVM kaça kadar açık, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bu nedenle alışveriş merkezlerini ziyaret etmeden önce en net açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için mağazaları ya da gideceğiniz AVM'yi aramanız gerekmektedir.

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