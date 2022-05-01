Haberler Yaşam Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?

Giriş Tarihi: 01.05.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 15:10

Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?

Bayramda alışveriş merkezleri açık mı diye merak eden vatandaşlar AVM'lerin açıklamalarını yakından takip ediyor. Bayram ziyaretlerini bitirdikten sonra AVM'ye gitmeyi planlayan pek çok kişi, yarın ve 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu diye araştırıyor. Bayramda yağmur beklentisi nedeniyle alışveriş ve gezinti amacıyla kapalı mekanlar daha çok tercih edilecek. Hal böyle olunca akla ilk gelen mekanlar AVM'ler oluyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar…