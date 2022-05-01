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Haberler Yaşam Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 15:10

Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?

Bayramda alışveriş merkezleri açık mı diye merak eden vatandaşlar AVM'lerin açıklamalarını yakından takip ediyor. Bayram ziyaretlerini bitirdikten sonra AVM'ye gitmeyi planlayan pek çok kişi, yarın ve 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu diye araştırıyor. Bayramda yağmur beklentisi nedeniyle alışveriş ve gezinti amacıyla kapalı mekanlar daha çok tercih edilecek. Hal böyle olunca akla ilk gelen mekanlar AVM'ler oluyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar…

Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?

Bayramda tatil planı olmayan ve soluğu AVM'lerde almaya hazırlanan milyonlarca kişi, bayramda AVM'ler açık mı sorusuyla alışveriş merkezlerinin çalışma durumunu araştırıyor. AVM'lerin ve içindeki mağazaların çalışma saatleri, Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu sorusuyla inceleniyor. Kamu ve özel kurumlara resmi tatil olan bayramlarda bu iş yerlerinin çalışma durumu merak ediliyor. Bayramda AVM'ler çalışacak mı, kaçta açılacak ve kaçta kapanacak? İşte merak edilenlerin yanıtı ve AVM çalışma saatleri!

Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?
Bayramda alışveriş merkezleri faaliyette olacak fakat bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü bazı AVM'ler misafirlere öğle saatlerinde kapılarını açacak.

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Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2,3,4 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu yılki bayram tatilinde ilk gün de dahil olmak üzere AVM'ler faaliyette olacak. Ancak ilk gün AVM'ler saat 12:00 ya da 13:00'te açılacak.

Bayramda AVM’ler açık mı? Yarın 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılacak ve kapanacak?

Bu nedenle alışveriş merkezlerini ziyaret etmeden önce en net açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için mağazaları ya da gideceğiniz AVM'yi aramanız gerekmektedir.

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