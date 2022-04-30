Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayramda banka çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Her yıl Ramazan Bayramı'nda resmi tatil uygulanırken bankaların hizmet vermediği biliniyor. . Banka şubelerinden para çekme- yatırma, hesap açma gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Buna göre; Peki; 2-3-4 Mayıs 2022 bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte banka çalışma saatleri ve ayrıntıları…