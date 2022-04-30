Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü 1. günüyle başlayacak ve 3 gün sürecek. Bankaların bu tarihlerde hizmet verip vermeyeceği de merak ediliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyen bankaların bayramda çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Genel olarak Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank gibi bankaların şubeleri bayramlarda kapalı oluyor. Buna göre; 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların çalışma durumu…