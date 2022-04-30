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Haberler Yaşam Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? 2-3-4 Mayıs 2022 Bankalar açık mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 15:59

Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? 2-3-4 Mayıs 2022 Bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayramda banka çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Her yıl Ramazan Bayramı'nda resmi tatil uygulanırken bankaların hizmet vermediği biliniyor. . Banka şubelerinden para çekme- yatırma, hesap açma gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Buna göre; Peki; 2-3-4 Mayıs 2022 bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte banka çalışma saatleri ve ayrıntıları…

Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? 2-3-4 Mayıs 2022 Bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü 1. günüyle başlayacak ve 3 gün sürecek. Bankaların bu tarihlerde hizmet verip vermeyeceği de merak ediliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyen bankaların bayramda çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Genel olarak Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank gibi bankaların şubeleri bayramlarda kapalı oluyor. Buna göre; 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların çalışma durumu…

Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? 2-3-4 Mayıs 2022 Bankalar açık mı?

BANKALAR AÇIK MI, BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Banka çalışma saatleri Ramazan Bayramı'nda araştırılan konular arasında bulunuyor.

2-3-4 MAYIS 2022 BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 2 Mayıs bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Ramazan Bayramı boyunca bankalar çalışmayacak.

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Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? 2-3-4 Mayıs 2022 Bankalar açık mı?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayramda bankalar kapalı olacak.

Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? 2-3-4 Mayıs 2022 Bankalar açık mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 3,5 gün olacak:

Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? 2-3-4 Mayıs 2022 Bankalar açık mı?

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

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