Haberler Yaşam Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 08:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 08:29

Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramda kargolar açık mı, çalışacak mı soruları da gündeme geldi. Gerek alışveriş gerekse başka sebeplerle kargo bekleyen ve gönderecek olan vatandaşlar bugün sabah saatleriyle "2 Mayıs 2022 Bugün kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" gibi sorular yanıt arıyor. Genel olarak resmi tatillerde çoğu dağıtım şirketi de kapalı oluyor ve tatil süresince hizmet vermiyor. Peki, Bayramda bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu ve dağıtım yapacak mı? İşte soruların yanıtı ve çalışma saatleri...