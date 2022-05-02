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Giriş Tarihi: 02.05.2022 08:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 08:29

Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramda kargolar açık mı, çalışacak mı soruları da gündeme geldi. Gerek alışveriş gerekse başka sebeplerle kargo bekleyen ve gönderecek olan vatandaşlar bugün sabah saatleriyle "2 Mayıs 2022 Bugün kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" gibi sorular yanıt arıyor. Genel olarak resmi tatillerde çoğu dağıtım şirketi de kapalı oluyor ve tatil süresince hizmet vermiyor. Peki, Bayramda bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu ve dağıtım yapacak mı? İşte soruların yanıtı ve çalışma saatleri...

Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı resmi tatili dolayısıyla birçok kurum ve kuruluşun hizmet vermeyeceği bilinirken öte yandan sabah saatlerinden itibaren "2 Mayıs 2022 Bugün bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Pazartesiden Çarşambaya kadar sürecek bu tatilde kuryeler de dolayısıyla hizmet vermeyecek. Ancak bu durum kargo şirketlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2 Mayıs 2022 bayramın 1., 2. Ve 3. günü Bugün kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte tüm detaylar...

Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI OLACAK?

2 Mayıs'ta başlayan bayram tatilinde kargoların açık olup olmadığı merak konusudur. Birçok kargo firması bayram tatilinde kurye işlerinin kapalı olacağını bildirdi.

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Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KAPALI OLACAK FİRMALAR

2 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar kargolar hizmet vermeyecek. Bu sebeple 30 Nisan'a kadar gelmeyen kargolarınız, en erken 6 Mayıs tarihinde size ulaşmış olacak. Hizmet vermeyecek kargo firmaları arasında şunlar yer alıyor:

Sürat Kargo,

Yurtiçi Kargo,

Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

AGT Kargo,

UPS Kargo,

PTT Kargo,

Bayramın ilk günü kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı kapalı mı? Bayramın 1., 2. ve 3. günü kuryeler dağıtım yapacak mı, kargolar açık mı olacak?

Aras Kargo,

MNG Kargo,

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