Bayramda bugün mezarlıklar açık mı ve kabir ziyaretleri serbest mi? 2021 Bayramda mezarlıklara gitmek yasak mı?

Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda yapılması gerekenler arasında mezarlık ziyaretleri gelmektedir. Bilindiği üzere, Ramazan Bayramı tam kapanma sokağa çıkma yasağına denk gelen süreçte yer aldığından vatandaşlar "Bayramda mezarlıklar açık mı, ziyaretler serbest mi? 2021 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlıklar yasak mı?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda; bayramda mezarlıklar açık mı, ziyaretler serbest mi? 2021 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlıklar yasak mı? İşte yanıtı ve genelge detayları!