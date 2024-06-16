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Haberler Yaşam Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 12:11

Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!

Kurban Bayramı 9 günlük tatili bugün itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaşın tatil yapacağı bu süreçte acil ihtiyaçlar doğrultusunda eczaneler büyük önem arz ediyor. Bu nedenle ise eczane çalışma saatleri yakından takip ediliyor. 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri belli oldu. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık?

Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!

Bayramda eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları ve birçok sağlık hizmeti sektöründeki kurumların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Bayram tatili süresince eczane ve hastane gibi acil durum için gerekli olabilecek kurumların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte, 16-17-18-19 Haziran eczanelerin çalışma saatleri!

Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

İşte, nöbetçi eczane sorgulama;

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Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!

Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda "Haritada Göster" seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günleri eczaneler açık olmaktadır. Ancak Pazar günü eczaneler hizmet vermez.

Kurban Bayramı tatili günü 24 Haziran Pazartesi sona erecek. Eczaneler bayram bittikten sonra 20 Haziran Perşembe günü hizmet verebilecek.

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