Haberler
Yaşam
Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
12:11
Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri!
Kurban Bayramı 9 günlük tatili bugün itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaşın tatil yapacağı bu süreçte acil ihtiyaçlar doğrultusunda eczaneler büyük önem arz ediyor. Bu nedenle ise eczane çalışma saatleri yakından takip ediliyor. 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri belli oldu. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık?