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Haberler Yaşam Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:18

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken yurtta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi beklenirken, Akdeniz üzerinde etkili olan sağanak yağışın Ege, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede etkili olacağı öngörülüyor . 9 gün sürecek olan bayram tatili için il il uyarılar geldi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm yurt için alarm verildi. Peki, bayram süresince hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 29 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında il il hava durumu tahmini!

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji tahminlerine göre, Arefe günü başlayacak yağışlar bayram boyunca devam edecek. Özellikle bayramın ilk günü ülke genelinde sağanak beklenirken, Pazartesi ve Salı günleri hava serin ve yağışlı geçecek. İstanbul dahil birçok şehirde gök gürültülü sağanak görülebileceğinden, açık hava planı yapanların tedbirli olması öneriliyor. Peki, bayramda hava durumu nasıl olacak?

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

YAĞIŞLAR DÖNÜYOR!
Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim. Özellikle batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar Durumu: Haritada kırmızı oklarla gösterildiği gibi, özellikle batı ve iç bölgelerde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu, sıcaklıkların gün içinde biraz yüksek seyretmesine neden olabilir.

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Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK (29 MART HAVA DURUMU)
Arefe günü daha çok batı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Marmara, Ege ve Batı akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler olacak. İstanbul'da 17, Ankara'da 21, İzmir'de 21, Antalya'da 19 ve Diyarbakır 28 dereceler görülecek.
Bölgesel Etkiler: Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağışlar ve rüzgar etkili olacak. İç Anadolu'da yağışlarla birlikte rüzgarın da sert esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise, Batı Karadeniz'de yağış görülüyor, doğu kesimlerde ise hava daha sakin. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

30 MART 2025 (PAZAR) BAYRAMIN İLK GÜNÜ
Ülkenin büyük bir kısmında sağanak yağış hakim olacak. İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülüyor. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgarlarla birlikte sağanak etkili olabilir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri de yağış alıyor, ancak daha hafif şekilde.

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

31 MART 2025 (PAZARTESİ) BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ
yağışlar tüm yurdu etkisi altına alacak. ege, marmara, karadeniz, iç anadolu ve doğu anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. orta ve doğu karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği görülüyor. doğu anadolu'da bazı kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali mevcut. genel olarak sıcaklıklar düşüyor ve serin, yağışlı bir hava hakim olacak.