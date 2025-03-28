Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK (29 MART HAVA DURUMU)

Arefe günü daha çok batı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Marmara, Ege ve Batı akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler olacak. İstanbul'da 17, Ankara'da 21, İzmir'de 21, Antalya'da 19 ve Diyarbakır 28 dereceler görülecek.

Bölgesel Etkiler: Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağışlar ve rüzgar etkili olacak. İç Anadolu'da yağışlarla birlikte rüzgarın da sert esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise, Batı Karadeniz'de yağış görülüyor, doğu kesimlerde ise hava daha sakin. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir.