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Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:18
Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den art arda uyarı! İşte 29 Mart - 1 Nisan il il hava durumu tahminleri
Ramazan Bayramı yaklaşırken yurtta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi beklenirken, Akdeniz üzerinde etkili olan sağanak yağışın Ege, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede etkili olacağı öngörülüyor . 9 gün sürecek olan bayram tatili için il il uyarılar geldi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm yurt için alarm verildi. Peki, bayram süresince hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 29 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında il il hava durumu tahmini!