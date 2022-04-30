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Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:43

BAYRAMDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, 1., 2. ve 3. gün yağış var mı?

Bayramda hava durumu tahminleri bugünden yurt genelinde gündeme geldi. Özellikle tatil gibi çeşitli planlar yapan vatandaşlar 2-3-4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı tarihlerinde "Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?" sorularıyla detayları araştırmayı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uzun vadeli rapora göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken haftasonuyla beraber yurdun bazı kesimlerinde azalması bekleniyor. Bayramın 2. Günü megakentte yağış bekleniyor. Peki, 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte 2-3-4 Mayıs 2022 Ramazan bayramı meteoroloji tahminleri…