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Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:43

BAYRAMDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, 1., 2. ve 3. gün yağış var mı?

Bayramda hava durumu tahminleri bugünden yurt genelinde gündeme geldi. Özellikle tatil gibi çeşitli planlar yapan vatandaşlar 2-3-4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı tarihlerinde "Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?" sorularıyla detayları araştırmayı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uzun vadeli rapora göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken haftasonuyla beraber yurdun bazı kesimlerinde azalması bekleniyor. Bayramın 2. Günü megakentte yağış bekleniyor. Peki, 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte 2-3-4 Mayıs 2022 Ramazan bayramı meteoroloji tahminleri…

BAYRAMDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, 1., 2. ve 3. gün yağış var mı?

Son günlerde megakentte de düşüş yaşayan sıcaklıklarla beraber bayramda hava durumu tahminleri gündeme taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden uzun vadeli tahmin raporu ile beklentilerini vatandaşlara duyurdu. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerinden başlayarak azalması bekleniyor. Peki, 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte bayramda hava durumu tahminleri ve detaylar…

BAYRAMDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, 1., 2. ve 3. gün yağış var mı?

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (29 NİSAN - 5 MAYIS 2022)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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BAYRAMDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, 1., 2. ve 3. gün yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, 1., 2. ve 3. gün yağış var mı?

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis, güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, 1., 2. ve 3. gün yağış var mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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