Haberler Yaşam 2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU (BAYRAM HAFTASI): İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:30

2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU (BAYRAM HAFTASI): İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala gözler bayramda hava durumu tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden uzun vadeli tahmin raporunu duyurdu. Özellikle de bu tarihlerde tatil planı yapan vatandaşlar detayları merak ediyor. Bu noktada "2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayınlanan raporda; Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalması bekleniyor. İşte 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu tahminleri...