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Haberler Yaşam 2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU (BAYRAM HAFTASI): İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:30

2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU (BAYRAM HAFTASI): İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala gözler bayramda hava durumu tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden uzun vadeli tahmin raporunu duyurdu. Özellikle de bu tarihlerde tatil planı yapan vatandaşlar detayları merak ediyor. Bu noktada "2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayınlanan raporda; Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalması bekleniyor. İşte 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu tahminleri...

2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU BAYRAM HAFTASI: İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Bayramda hava durumu beklentileri, sayılı günler kala binlerce kişinin merak ettiği konuların başında bulunuyor. Meteoroloji'nin 29 Nisan – 5 Mayıs tarihli yayınladığı uzun vadeli raporuna göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken haftasonuyla beraber yurdun bazı kesimlerinde azalması bekleniyor. Bayramın 2. Günü megakentte yağış bekleniyor. Peki, 2-3-4 Mayıs 2022 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte 2-3-4 Mayıs 2022 Ramazan bayramı hava durumu tahminleri...

2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU BAYRAM HAFTASI: İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (29 NİSAN - 5 MAYIS 2022)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU BAYRAM HAFTASI: İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU BAYRAM HAFTASI: İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

BAYRAMDA HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerini yayınladı. Hafta sonu ve ardından gelecek Ramazan Bayramı için planlar yapanları yakından ilgilendiren hava durumu tahminlerine göre yağışlar tüm yurdu sarmaya başlayacak.

2-3-4 MAYIS 2022 HAVA DURUMU BAYRAM HAFTASI: İstanbul, Ankara, İzmir il il Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Bugün yurdun doğusundan başlayacak yağışların, gelecek hafta ortasına kadar etki alanını artırarak sürmesi bekleniyor.

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