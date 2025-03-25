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Haberler Yaşam Bayramda hava nasıl olacak? İl il açıklandı! İşe, 29 Mart - 1 Nisan hava durumu
Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:20

Bayramda hava nasıl olacak? İl il açıklandı! İşe, 29 Mart - 1 Nisan hava durumu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Sıcaklıkların Cuma günüden itibaren düşmesi beklenirken, Akdeniz üzerinde etkili olan sağanak yağışın başta Ege, Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış getireceği tahmin ediliyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, il il 29 Mart - 1 Nisan hava durumu raporu!

Bayramda hava nasıl olacak? İl il açıklandı! İşe, 29 Mart - 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji Mühendisi bayram öncesinde hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Arefe günü ülke genelinde başlayacak olan yağışların bayram boyunca etkisini göstermesi bekleniyor. Meteorolojinin yayımladığı güncel raporlara göre bayramın 1. günü ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Peki, ülke genelinde bayramda hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

Bayramda hava nasıl olacak? İl il açıklandı! İşe, 29 Mart - 1 Nisan hava durumu

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK (29 MART HAVA DURUMU)

Arefe günü daha çok batı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Marmara, Ege ve Batı akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler olacak. İstanbul'da 17, Ankara'da 21, İzmir'de 21, Antalya'da 19 ve Diyarbakır 28 dereceler görülecek.

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Bayramda hava nasıl olacak? İl il açıklandı! İşe, 29 Mart - 1 Nisan hava durumu

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (30 MART HAVA DURUMU)

Bayramın 1. günü ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

İstanbul'da sağanak yağışlar etkili olurken, sıcaklıklarda da düşüş olacak. İzmir, Ankara, Antalya'da da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? İl il açıklandı! İşe, 29 Mart - 1 Nisan hava durumu

BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (31 MART HAVA DURUMU)

Bayramın 2. günü ülke genelinde havalar ısınmaya başlayacak. Ege ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülürken diğer bölgelerde bulutlu bir hava etkili olacak.

Bayramda hava nasıl olacak? İl il açıklandı! İşe, 29 Mart - 1 Nisan hava durumu

BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (1 NİSAN HAVA DURUMU)

Bayramın son günü hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Bazı bölgelerde ara ara yağışların etkili olması beklenirken ülke genelinde güneşli bir hava görülecek.