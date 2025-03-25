Haberler
Yaşam
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi açıkladı! İşte, il il 29 Mart - 1 Nisan hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
11:35
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Sıcaklıkların Cuma günüden itibaren düşmesi beklenirken, Akdeniz üzerinde etkili olan sağanak yağışın başta Ege, Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış getireceği tahmin ediliyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, il il 29 Mart - 1 Nisan hava durumu raporu!