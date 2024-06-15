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Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
07:53
Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu, Kurban bayramı arifesinde gündemde. 2024 Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil planlarını yaparak yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ücretsiz olacak?