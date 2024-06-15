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Haberler Yaşam Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 07:53

Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu, Kurban bayramı arifesinde gündemde. 2024 Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil planlarını yaparak yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ücretsiz olacak?

Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorusu yanıt arıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolları ücretsiz olup olmayacağı kurban bayramı öncesinde araştırılmaya başlandı. Bu uygulamada yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, 15 Temmuz, FSM köprüleri...

Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

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Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Bayramı kapsayan 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan bilgiye göre bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, değil mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

15 Haziran Cumartesi: Arife Günü

16 Haziran Pazar: Bayramın 1. günü

17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. günü

18 Haziran Salı: Bayramın 3. günü

19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. günü

20 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Tatili

21 Haziran Cuma: Kurban Bayramı Tatili

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