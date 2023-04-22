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Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 01:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 01:55

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?

21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu tarihler arasında ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak isteyenler, bayramda marketlerin çalışma saatleri için araştırmalarına başladı. Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusu 2. Gün için yanıt arıyor. Resmi tatil sayılan bayram günlerinde özellikle zincir marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. 22 Nisan 2023 Bugün Migros, A101, ŞOK, BİM marketler bayramda açık mı, kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Peki; 22-23 Nisan 2023 Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başladı ve 23 Nisan'da sona erecek. Hal böyleyken bayramda marketlerin çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Migros, A101, ŞOK, BİM marketler bayramda açık mı 22 Nisan 2023 Cumartesi günü için araştırılıyor. Peki, 22-23 Nisan 2023 Bayramda marketler açık mı kapalı mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, detaylar…

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Özellikle zincir marketler BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri araştırılmaya başladı.

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Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerine dair açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

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