Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 22-23 Nisan 2023 Bugün ve yarın Migros, ŞOK, A101, BİM marketler bayramda açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?

21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu tarihler arasında ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak isteyenler, bayramda marketlerin çalışma saatleri için araştırmalarına başladı. Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusu 2. Gün için yanıt arıyor. Resmi tatil sayılan bayram günlerinde özellikle zincir marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. 22 Nisan 2023 Bugün Migros, A101, ŞOK, BİM marketler bayramda açık mı, kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Peki; 22-23 Nisan 2023 Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...