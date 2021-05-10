Yeni haftaya başlarken milyonlarca kişi tam kapanma sürecinde market çalışma saatleri ile ilgili detayları yeniden gündeme taşıdı. Bilindiği üzere 17 gün kesintisiz şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında bu tür işletmeler yalnızca belirlenen zaman diliminde şartlara uygun şekilde hizmet verebiliyordu. Bu kapsamda "Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. 26 Nisan tarihli olarak yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden tüm bu sorular yanıt bulmuş ve A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin de hizmet verebildiği saatlere dair detaylar yer almıştı. İşte "Bayram'da marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor" sorusunun yanıtı ile A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri…