Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

13 Mayıs'ta yani yarın Ramazan Bayram'ının gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri merak edildi. Tam kapanma süreci devam ederken; yarın marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor, marketler kaça kadar açık gibi soruların yanıtları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ikametlerine en yakın yerlerden alışverişlerini yapabilecekler. Bugün Bayramda olması dolayısıyla ise market çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda; Bayramda bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Bayramda bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, market çalışma saatleri…