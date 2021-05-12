Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

2021 Ramazan Bayramı nedneiyle market çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bugün akşam saatleri itibarıyla; yarın marketler açık mı, Bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Öte yandan 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde yaşanacak olan Ramazan Bayramı'nın tam kapanma dönemine denk gelmesinden ötürü marketlerin bayram mesaisi araştırılıyor. Son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Bayramda bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?