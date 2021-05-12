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Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 12.05.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 19:49

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

2021 nedneiyle araştırılmaya başlandı. Bugün akşam saatleri itibarıyla; yarın marketler açık mı, Bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Öte yandan 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde yaşanacak olan Ramazan Bayramı'nın tam kapanma dönemine denk gelmesinden ötürü marketlerin bayram mesaisi araştırılıyor. Son genelgesine göre, Bayramda bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

13 Mayıs'ta yani yarın Ramazan Bayram'ının gelmesi ile birlikte merak edildi. Tam kapanma süreci devam ederken; yarın marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor, marketler kaça kadar açık gibi soruların yanıtları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ikametlerine en yakın yerlerden alışverişlerini yapabilecekler. Bugün Bayramda olması dolayısıyla ise market çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda; Bayramda bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Bayramda bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, market çalışma saatleri…

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Market, manav ve fırın gibi iş yerleri Ramazan Bayramı'nda da açık olacak.

Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

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Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR

'ndan yayınlanan genelgede ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramında yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

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