Haberler Yaşam Bayramda müzeler açık mı kapalı mı 2023? Ramazan Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda gezilecek yerler

Giriş Tarihi: 21.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 11:45

Bayramda müzeler açık mı kapalı mı 2023? Ramazan Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda gezilecek yerler

Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere tüm illerde sakinlikten yararlanmak isteyenler bayramda müzeler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Bayramda gezilecek yerler de gündemdeki yerini aldı. Tarihi yerleri ailesi ve arkadaşları ile birlikte keşfetmek isteyenler soruyor: Bayramda müzeler ücretsiz mi, bedava mı? Ramazan Bayramı'nın son gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 2023 bayramda müzeler açık mı kapalı mı? İşte, cevaplar…