Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

Bayramda noterler açık mı, tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram tatili süresi ise 9 gün olarak belirlenmişti. Hal böyleyken ise Kurban Bayramı noter çalışma saatleri 2024 sorgulamaları hız kazandı. İş yeri, araba, konut alım satım işlemleri ve belgelemede ihtiyaç duyulan kurumda işi olan kişiler ''17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Yarın noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!