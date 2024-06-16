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Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
15:42
Yarın noterler açık mı kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 16 Haziran Pazar bugün başlayan bayram tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Noterde işi olan kişiler, bayramda noterler açık mı, çalışıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, bayramda nöbetçi noter var mı, çalışıyor mu? İşte noterlerin bayram çalışma saatleri 2024