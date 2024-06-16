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Haberler Yaşam Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 15:42

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

Yarın noterler açık mı kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 16 Haziran Pazar bugün başlayan bayram tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Noterde işi olan kişiler, bayramda noterler açık mı, çalışıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, bayramda nöbetçi noter var mı, çalışıyor mu? İşte noterlerin bayram çalışma saatleri 2024

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

Bayramda noterler açık mı, tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram tatili süresi ise 9 gün olarak belirlenmişti. Hal böyleyken ise Kurban Bayramı noter çalışma saatleri 2024 sorgulamaları hız kazandı. İş yeri, araba, konut alım satım işlemleri ve belgelemede ihtiyaç duyulan kurumda işi olan kişiler ''17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Yarın noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Bayramda kamu kurumlarının kapalı olması sebebiyle noterler de hizmet vermeyecek.

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamu çalışanları, 9 günlük bayram tatili kapsamında yer alıyor. Bayramı takip eden 20-21 Haziran günleri idari izin kapsamında olacak. Bu sebeple noterler de Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.

17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 24 Haziran Pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.

Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde bayram tatili tarihlerinde nöbetçi noter bilgisi yer almadı.

Buna göre bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.

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