Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:56

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü okullarda bayram tatili sürecine çevirdi. Bu yıl bayramın 1. Günü Pazartesi idrak edilirken hafta sonu öncesi kalan Perşembe ve Cuma günlerinde eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hal böyleyken "5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları ise yanıt aramaya başladı. Gözler konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken tatilin hafta sonu ile birleşmesi halinde öğrenciler eğitime 9 gün ara verme fısatı bulacak. Peki, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi? İşte ayrıntılar.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Okullarda bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu son günlerde milyonların gündem maddelerinden. "5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü bayramda okullar tatil mi, okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde gözler şimdi tatil açıklamasında Peki, Perşembe ve Cuma günü bayramda okullar tatil mi, okul var mı? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar ve gelişmeler...

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA