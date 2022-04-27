Haberler Yaşam Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:56

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okul var mı? Ramazan bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü okullarda bayram tatili sürecine çevirdi. Bu yıl bayramın 1. Günü Pazartesi idrak edilirken hafta sonu öncesi kalan Perşembe ve Cuma günlerinde eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hal böyleyken "5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları ise yanıt aramaya başladı. Gözler konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken tatilin hafta sonu ile birleşmesi halinde öğrenciler eğitime 9 gün ara verme fısatı bulacak. Peki, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi? İşte ayrıntılar.