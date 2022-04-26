Haberler Yaşam Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:51

Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Bu yıl 2 Mayıs Pazartesi idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi milyonlar Perşembe ve Cuma günü bayram tatilinin haftasonu ile birleşip birleşmeyeceği konusuna kilitlendi. Bu noktada "Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken tatilin uzatılması halinde hem çalışanlar hem de öğrenciler 9 günlük mola verme fırsatı yakalayacak. Peki, Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi? İşte konuya dair tüm gelişmeler.