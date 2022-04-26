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Haberler Yaşam Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:51

Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Bu yıl 2 Mayıs Pazartesi idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi milyonlar Perşembe ve Cuma günü bayram tatilinin haftasonu ile birleşip birleşmeyeceği konusuna kilitlendi. Bu noktada "Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken tatilin uzatılması halinde hem çalışanlar hem de öğrenciler 9 günlük mola verme fırsatı yakalayacak. Peki, Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi? İşte konuya dair tüm gelişmeler.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Pazartesi gününe denk gelen bayramın birinci günüyle beraber milyonlar tatilin haftasonuyla birleşip birleşmeyeceği konusunu merak ediyor. Hafta sonu öncesi geriye kalan Perşembe ve Cuma gününde okulların açık olup olmayacağı konusu araştırılıyor. "Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları ise yanıt aramaya başladı. Eğer beklenen olur da bayram tatili hafta sonuyla birleşirse 9 gün öğrenciler eğitim arası vermiş olacak. Peki, Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı? İşte detaylar...

Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

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Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi, Perşembe Cuma günü okul var mı? 5-6 Mayıs 2022 Perşembe Cuma günü okullar tatil mi, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?

Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

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