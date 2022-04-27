Haberler Yaşam Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 11:56

Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

Bayram tatiline kısa bir süre kala okullarda da öğrencileri heyecan sardı. İlk günü Pazartesi gününe denk gelen tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyor. Bu noktada ise öğrenci ve veliler "Bayramda okullar tatil mi, bayram tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okul var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kabine toplantısı sonrası kararın açıklanması beklenirken konuyla ilgili bir detay paylaşılmamıştı. Peki, Bayramda okullar tatil mi, bayram tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okul var mı? İşte tüm detaylar...