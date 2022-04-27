Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 11:56

Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

Bayram tatiline kısa bir süre kala okullarda da öğrencileri heyecan sardı. İlk günü Pazartesi gününe denk gelen tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyor. Bu noktada ise öğrenci ve veliler "Bayramda okullar tatil mi, bayram tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okul var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kabine toplantısı sonrası kararın açıklanması beklenirken konuyla ilgili bir detay paylaşılmamıştı. Peki, Bayramda okullar tatil mi, bayram tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okul var mı? İşte tüm detaylar...

Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

Bayram tatili için geri sayım sürerken okullarda eğitime kaç gün ara verileceği merak ediliyor. Bu yıl 2 Mayıs Pazartesi idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi milyonlar Perşembe ve Cuma günü bayram tatilinin haftasonu ile birleşip birleşmeyeceği konusuna kilitlendi. Bu noktada "Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki; bayramda okullar tatil mi? İşte yanıtı...

Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Bayramda okullar tatil mi? MEB Ramazan Bayramı tatili açıklaması: Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi, Perşembe Cuma günü okul var mı?

Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA