Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 12:03

Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olması gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olması durumda milyonların bayram tatili planları şekillenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına dair açıklama yapması bekleniyor. Peki Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi, ne kadar? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı'nda köprü geçişleri bedava mı?

Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?

Ramazan Bayramı'nda şehir değiştirmek isteyen vatandaşlar köprü ve otoyol trafiğine takılmak istemiyor. Her sene köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş sağlanırken gözler bu seneki bayramda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına çevrildi. Tatil rotasını köprü, otoyol geçişlerine göre belirleyecek olanlar gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı'nda köprü geçişleri bedava mı?

Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

Ramazan Bayramı için köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağına ilişkin karar gelmedi. Yolculuk için hazırlığını tamamlayanlar, bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. İlgili kurumlardan konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?

2022 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

2022 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?
SON DAKİKA