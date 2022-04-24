Haberler Yaşam Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?

Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 12:03

Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı’nda köprü geçişleri bedava mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olması gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olması durumda milyonların bayram tatili planları şekillenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına dair açıklama yapması bekleniyor. Peki Bayramda otoyollar, köprüler ücretsiz mi, ne kadar? 2-3-4 Nisan 2022 Ramazan Bayramı'nda köprü geçişleri bedava mı?