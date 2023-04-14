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Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:55

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

Ramazan Bayramı 21 Nisan günü idrak edilecek ve vatandaşlar o günlerde tatile gitme planları yapıyor. Bu noktada il dışına çıkacak vatandaşlar "bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, ne zamana kadar?" sorusuna yanıt aramakta. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü günü köprüler, bayramda sıklıkla kullanılacak. Bunun yanında bayramda hangi köprüler ücretsiz sorusuna yanıt, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de verildi. Peki, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi 2023? Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri? İşte detaylar

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, arife günü de dahil mi soruları yanıt aramakta. Bayramda ücretsiz otoyollara dair net bilgi, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu noktada vatandaşlar "Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?" sorusuna yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

BAYRAMDA HOTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yapişlet- devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan, 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşımadan da bayramda ücret alınmayacak.

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Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Yollar ve köprüler 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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