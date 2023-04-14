Haberler Yaşam Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:55

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak, ne zamana kadar? 2023 Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri?

Ramazan Bayramı 21 Nisan günü idrak edilecek ve vatandaşlar o günlerde tatile gitme planları yapıyor. Bu noktada il dışına çıkacak vatandaşlar "bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, ne zamana kadar?" sorusuna yanıt aramakta. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü günü köprüler, bayramda sıklıkla kullanılacak. Bunun yanında bayramda hangi köprüler ücretsiz sorusuna yanıt, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de verildi. Peki, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi 2023? Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolları hangileri? İşte detaylar