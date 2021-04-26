Bayramda özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

SEYAHAT YASAĞI HANGİ SAATLERDE UYGULANACAK?
Mevcut karara göre sokağa çıkma yasağı saat 19:00 ile 05:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Hafta sonu yasakları da Cuma akşam 19:00'dan Pazartesi sabahı 05:00'e kadar uygulanıyor. Bu saatlerde özel araçla şehirler arası seyahat edilemiyor. Ancak uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat edilebiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği zorunlu haller bu durumdan muaf tutuluyor. Bugünkü toplantının ardından bu verilerin güncellenmesi halinde gelişmeler haberimizde yer alacak.