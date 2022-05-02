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Haberler Yaşam Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:14

Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

Kamu kurumlarından biri olan PTT noter çalışma saatleri bayramın ilk günü araştırılıyor. 2 Mayıs Pazartesi PTT ve Noterin çalışma durumu işleri olan vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Normal şartlarda resmi tatillerde kamu kurumları çalışmazken özel sektör belli zamanlarda çalışıyor. Kamu hizmeti sunan ve Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olan Bugün PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

Bayramda PTT noter açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı sorusuna yanıt aranıyor. PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor. Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla çalışmadığı biliniyor. Peki Bayramda PTT noter açık mı, bugün çalışıyor mu? 2-3-4 Mayıs 2022 bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

BUGÜN PTT, NOTER AÇIK MI?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Ramazan Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Noterler, iki taraf arasında yapılan anlaşma ya da satış işlemlerini hukuksal olarak geçerli kılmak adına hizmet veriyorlar. Kişilerin ve kurumların hukuki hak ve anlaşmazlıklarını önleme amacıyla çalışıyorlar. Her ilde en az bir tane noter bulunuyor. Noterlerde evlilik sözleşmesi, gayrimenkul satışı, şirket sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, evlat edinme sözleşmesi, beyanname, tescil gibi pek çok işlem yapılıyor.

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Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

BAYRAMDA PTT, NOTER, BORSA RESMİ DAİRELER ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı tatil olduğu için PTT, noter, borsa resmi daireler çalışmıyor. Dolayısıyla noterlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar açık olmayacağı biliniyor.

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