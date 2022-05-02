Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

Kamu kurumlarından biri olan PTT noter çalışma saatleri bayramın ilk günü araştırılıyor. 2 Mayıs Pazartesi PTT ve Noterin çalışma durumu işleri olan vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Normal şartlarda resmi tatillerde kamu kurumları çalışmazken özel sektör belli zamanlarda çalışıyor. Kamu hizmeti sunan ve Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olan Bugün PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?