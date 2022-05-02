Bayramda PTT noter açık mı? 2-3-4 Mayıs bayramda PTT, noter çalışıyor mu, nöbetçi noter açık mı?

BUGÜN PTT, NOTER AÇIK MI?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Ramazan Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Noterler, iki taraf arasında yapılan anlaşma ya da satış işlemlerini hukuksal olarak geçerli kılmak adına hizmet veriyorlar. Kişilerin ve kurumların hukuki hak ve anlaşmazlıklarını önleme amacıyla çalışıyorlar. Her ilde en az bir tane noter bulunuyor. Noterlerde evlilik sözleşmesi, gayrimenkul satışı, şirket sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, evlat edinme sözleşmesi, beyanname, tescil gibi pek çok işlem yapılıyor.