Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?

Bayrama sayılı günler kalmışken, farklı şehirlere seyahat planı bulunan birçok vatandaş "Bayramda seyahat yasağı var mı?" sorusuna cevap aradı. Ramazan ayının ilk iki haftasını kısmi kapanma ile geçiren vatandaşlar, tam kapanma gelecek mi, bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı diye merak ediyor. "Ramazan Bayramı'nda özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?" Sorusunun cevabı ve tam kapanma kararlarıyla ilgili gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.