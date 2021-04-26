Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 15:28

olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?

İki haftalık kısmi kapanma sürecinin ardından, Ramazan ayının son iki haftası ve Ramazan Bayramı ile ilgili kararlar için Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor. Tam kapanma olması durumunda bu süreci şehir dışında geçirmeyi planlayan pek çok vatandaş, " olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. "Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?" sorusu için Kabine Toplantısı bekleniyor.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?

Bayrama sayılı günler kalmışken, farklı şehirlere seyahat planı bulunan birçok vatandaş "Bayramda seyahat yasağı var mı?" sorusuna cevap aradı. Ramazan ayının ilk iki haftasını kısmi kapanma ile geçiren vatandaşlar, tam kapanma gelecek mi, olacak mı diye merak ediyor. "Ramazan Bayramı'nda özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?" Sorusunun cevabı ve tam kapanma kararlarıyla ilgili gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Bugün gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz iki haftanın koronavirüs vaka sayıları ve yoğun bakım doluluk oranları değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin sonucunda Ramazan ayının son iki haftası ve Ramazan Bayramı'nı kapsayacak bir tam kapanma olup olmayacağı kararlaştırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?

BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Bu bağlamda, olup olmayacağı yönünde de bir değerlendirme yapılacak. Bu toplantıdan bayramda sokağa çıkma yasağı kararı çıkması halinde şehirler arası yasak da devreye girecek.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK

Ramazan ayının ilk iki haftasını içeren kısmi kapanma kararları kapsamında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde, şehirler arası seyahatlerin yalnızca toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirileceği belirtilmiş, özel araçla şehirler arası seyahat yasak olarak ilan edilmişti. Güncel kararlara göre bu uygulamanın devam ettirilmesi bekleniyor.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, son durum ne?

SEYAHAT YASAĞI HANGİ SAATLERDE UYGULANACAK?

Mevcut karara göre sokağa çıkma yasağı saat 19:00 ile 05:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Hafta sonu yasakları da Cuma akşam 19:00'dan Pazartesi sabahı 05:00'e kadar uygulanıyor. Bu saatlerde özel araçla şehirler arası seyahat edilemiyor. Ancak uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat edilebiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği zorunlu haller bu durumdan muaf tutuluyor. Bugünkü toplantının ardından bu verilerin güncellenmesi halinde gelişmeler haberimizde yer alacak.

SON DAKİKA