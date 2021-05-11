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Haberler Yaşam Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 11:37

var mı? ’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?

Yurtta iki hafta sürecek olan tam kapanma sebebiyle şehirler arası seyahat yasağı milyonların gündemine geliyor. Vaka artışını kontrol altına alabilmek için 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan itibaren başlayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı bayram tatillerini de içine kapsıyor. Özel araç, uçak veya otobüsle bayramda şehir dışına çıkma planları olan vatandaşlar 'nda seyahat yasağı var mı, olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda uygulanan şehirler arası giriş çıkış yasağının bu bayramda da olup olmadığını öğrenmek isteyenler resmi makamlardan yapılan son dakika açıklamaları takip ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile var mı sorusu yanıt buldu!

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?

Corona virüsü salgını sebebiyle şehirler arası seyahat yasağı uygulaması devam ediyor. Son olarak 29 Nisan'da başlayan tam kapanmanın tarihlerine denk gelmesiyle var mı, seyahat etmek yasak mı sorusuna yanıt aranıyor. Şu an uygulanmakta olan tam kapanma yasaklarının vaka sayılarına bakıldığında bayram sonuna kadar devam edeceği biliniyor. Buna göre; ? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı var mı, olacak mı? İçişleri genelgesi ile bayramda seyahat yasağı ile ilgili detaylar netlik kazandı.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmiyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

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Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK

Ramazan ayının ilk iki haftasını içeren kısmi kapanma kararları kapsamında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde, şehirler arası seyahatlerin yalnızca toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirileceği belirtilmiş, özel araçla şehirler arası seyahat yasak olarak ilan edilmişti. Güncel kararlara göre bu uygulamanın devam ettirilmesi bekleniyor.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?
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