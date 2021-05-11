Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?

Yurtta iki hafta sürecek olan tam kapanma sebebiyle şehirler arası seyahat yasağı milyonların gündemine geliyor. Vaka artışını kontrol altına alabilmek için 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan itibaren başlayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı bayram tatillerini de içine kapsıyor. Özel araç, uçak veya otobüsle bayramda şehir dışına çıkma planları olan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı var mı, olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda uygulanan şehirler arası giriş çıkış yasağının bu bayramda da olup olmadığını öğrenmek isteyenler resmi makamlardan yapılan son dakika açıklamaları takip ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu yanıt buldu!