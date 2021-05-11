Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı var mı, olacak mı?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.