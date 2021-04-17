Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı'nda!

Kısmi kapanma süreci devam ederken milyonlar bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vakaların bu denli artıyor olması 9 günlük tam kapanma iddialarını da beraberinde getirdi. Bu noktada "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili henüz bir açıklama bulunmazken bu kararın önümüzdeki süreçte vakaların seyrine göre alınması bekleniyor.