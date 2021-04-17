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Haberler Yaşam Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı'nda!
Giriş Tarihi: 17.04.2021 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 21:35

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler 'nda!

Son dönemde ülkemizde günlük vaka sayılarının 60 bini aştığı görülürken yaşanan bu rekor artış kısıtlamaları da beraberinde getirmişti. Hal böyleyken gözler 'nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak alınacak karara çevrildi. yaptığı son açıklamada iki haftalık kısmi kapanma sürecinin başlayacağını ifade ederken vakalarda herhangi bir düşüş yaşanmıyor oluşu Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı iddialarının ülke çapında gündeme gelmesine neden oldu. Bu kapsamda "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 'nda uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağına ilişkin tüm detaylar…

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı'nda!

Kısmi kapanma süreci devam ederken milyonlar bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. için geri sayım sürerken vakaların bu denli artıyor olması 9 günlük tam kapanma iddialarını da beraberinde getirdi. Bu noktada "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili henüz bir açıklama bulunmazken bu kararın önümüzdeki süreçte vakaların seyrine göre alınması bekleniyor.

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı'nda!

Henüz Ramazan ayında 9 günlük tam kapanma iddialarını doğrular nitelikte resmi bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı'nda!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

Yayımlanan genelgede; bayramda ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı'nda!

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı'nda!

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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