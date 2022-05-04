Haberler Yaşam Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 04.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 06:49

Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı' soruları Ramazan Bayramı başlangıcından bu yana yanıt arıyor. Bayramın ilk günlerinde bedava geçiş yapan vatandaşların gündeminde 'Toplu taşıma kaç gün ücretsiz, ücretsiz geçiş ne zaman bitiyor?' soruları yer alıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bayramda toplu taşıma, metrobüs, otobüs, vapur, tramvay, metro ve Marmaray ücretsiz mi sorularına büyükşehirlerden yanıt gelirken ücretsiz geçişin bayramın 3. Gününde devam edip etmeyeceği sorgulanmaya başladı. İETT duyuruları ile 2 - 3 - 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda bugün otobüs ve toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte cevaplar…