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Haberler Yaşam Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 06:49

Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı' soruları Ramazan Bayramı başlangıcından bu yana yanıt arıyor. Bayramın ilk günlerinde bedava geçiş yapan vatandaşların gündeminde 'Toplu taşıma kaç gün ücretsiz, ücretsiz geçiş ne zaman bitiyor?' soruları yer alıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bayramda toplu taşıma, metrobüs, otobüs, vapur, tramvay, metro ve Marmaray ücretsiz mi sorularına büyükşehirlerden yanıt gelirken ücretsiz geçişin bayramın 3. Gününde devam edip etmeyeceği sorgulanmaya başladı. İETT duyuruları ile 2 - 3 - 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda bugün otobüs ve toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte cevaplar…

Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

Bayramda toplu taşıma geçiş ücretleri kaldırıldı ve vatandaşların ücretsiz geçişine olanak sağlandı. Bayramın ilk iki gününde bedava geçiş yapanlar 'Toplu taşıma kaç gün ücretsiz, ücretsiz geçiş ne zaman bitiyor?' sorularına yanıt arıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehirlerinden verilen karar doğrultusunda bayram günlerinde ücretsiz geçişin kaç gün süreceği sorgulanıyor. Peki, Bayramın 3. Günü 4 Mayıs 2022 bugün otobüs ve toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…

Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

ANKARA'DA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara ve İzmir'de de ulaşım 4 Mayıs 2022 tarihine kadar ücretsiz olacak.

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Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul'da 2 – 4 Mayıs 2022 arası İETT, Marmaray, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım ücretsiz olacak.

Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

ANKARA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması…" Kararı gereğince vatandaşlarımız, 02, 03, 04 Mayıs 2022 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

Bugün otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz ve ne zaman bitiyor?

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlenecektir.

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