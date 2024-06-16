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Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
08:35
Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?
Kurban bayramında otobüs, Marmaray, Metro, tramvay ücretsiz mi sorusu bayram tatil sürecinin 16 Haziran Pazar günü başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayram, kalan günlerin birleştirilmesiyle 9 güne uzatıldı. Bu nedenle bayram tatili sürecinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kurban bayramında toplu taşıma bedava mı, kaç gün?