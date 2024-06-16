Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

Kurban Bayramı tatili bugün itibarıyla başladı. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil için yola koyulurken, bu tatil sürecinde toplu ulaşım kullanacak olan vatandaşlar "toplu taşıma ücretli mi yoksa ücretsiz mi" sorusu yanıt arıyor. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, nerelerde geçerli? İşte, Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs...