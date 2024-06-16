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Haberler Yaşam Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 08:35

Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

Kurban bayramında otobüs, Marmaray, Metro, tramvay ücretsiz mi sorusu bayram tatil sürecinin 16 Haziran Pazar günü başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayram, kalan günlerin birleştirilmesiyle 9 güne uzatıldı. Bu nedenle bayram tatili sürecinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kurban bayramında toplu taşıma bedava mı, kaç gün?

Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

Kurban Bayramı tatili bugün itibarıyla başladı. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil için yola koyulurken, bu tatil sürecinde toplu ulaşım kullanacak olan vatandaşlar "toplu taşıma ücretli mi yoksa ücretsiz mi" sorusu yanıt arıyor. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, nerelerde geçerli? İşte, Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs...

Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

KGM SORUMLULUĞUNDAKİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek, nerelerde geçerli? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?
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