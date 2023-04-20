Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:06

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Resmi tatilde şehirde kalıp sakinlikten yararlanmak isteyenler arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 21-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek bayramın son gününde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanacak. Bayramda metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz bayramlarda ulaşım ücretsiz olarak sunulmuştu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zaman kadar bedava? İşte, detaylar…