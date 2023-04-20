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Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:06

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Resmi tatilde şehirde kalıp sakinlikten yararlanmak isteyenler arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 21-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek bayramın son gününde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanacak. Bayramda metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz bayramlarda ulaşım ücretsiz olarak sunulmuştu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zaman kadar bedava? İşte, detaylar…

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Ulaşımda Ramazan Bayramı kararı alan Cumhurbaşkanlığı kararı kamuoyu ile günler öncesinden paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere illerde araştırmalar devam ediyor. Konuyla ilgili İETT, İZBAN, EGO açıklamaları takip ediliyor. Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Şehir yoğunluğunda gezmek isteyenler araştırıyor. Bayramda metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte, cevabı…

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA (OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS) ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
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