Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?
Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:47

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşımın kaç gün ücretsiz olacağı merak konusu oldu. Metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve tramvay hatlarına ilişkin detaylar gündemde yer alırken, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bayram süresince uygulanacak ücretsiz ulaşım kararı yoğun ilgi görüyor.

  • ABONE OL
Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?

Bayram ziyaretleri ve şehir içi ulaşım planları öncesinde gözler toplu taşıma düzenlemelerine çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram boyunca metro, otobüs ve raylı sistemlerin ücretsiz kullanım süresi merak edilirken, belediyelerden ve resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor. Toplu taşımada uygulanacak bayram tarifesi gündemdeki yerini koruyor.

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile şehirler arası bazı ana hatlar ücretsiz olacaktır. Resmi Gazete kararına göre toplu taşımadaki ücretsiz ulaşım uygulaması 4 gün boyunca kesintisiz uygulanacak.

Başlangıç Tarihi: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. Günü) saat 00.00

Bitiş Tarihi: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. Günü) saat 24.00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde ücretsiz hizmet verecek olan bakanlığa bağlı raylı sistem hatları şu şekildedir:

  • Marmaray (İstanbul)
  • Başkentray (Ankara)
  • İZBAN (İzmir)
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?

Belediye Otobüsleri ve Metrolar da Kapsamda: Cumhurbaşkanı kararına göre sadece bakanlığa bağlı hatlar değil; belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese veya işletmelerce yürütülen tüm şehir içi toplu taşıma hizmetleri (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, şehir hatları vapurları, EGO ve ESHOT seferleri) de bayram boyunca ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş takvimi, toplu taşımadan farklı olarak Arefe günü başlamaktadır. Yap-işlet-devret projeleri (Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli vb.) hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 26 Mayıs 2026 Salı (Arefe) günü saat 00.00'dan başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi saat 24.00'e kadar ücretsiz geçiş hakkı sunacaktır.

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda toplu taşım kaç gün ücretsiz?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA