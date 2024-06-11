Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 açıklandı. Bayram tatili için yola koyulacaklar hangi yolların bayramda ücretsiz olacağını araştırıyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte; Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar listesi...