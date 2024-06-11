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Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
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Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki ücretsiz yollar 9 günlük bayram tatili olanların gündeminde. Öte yandan bedava ulaşımın hangi günleri kapsadığı da merak konusu. Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz araştırılıyor. İşte, bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 listesi...