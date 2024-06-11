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Haberler Yaşam Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 00:03

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki ücretsiz yollar 9 günlük bayram tatili olanların gündeminde. Öte yandan bedava ulaşımın hangi günleri kapsadığı da merak konusu. Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz araştırılıyor. İşte, bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 listesi...

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 açıklandı. Bayram tatili için yola koyulacaklar hangi yolların bayramda ücretsiz olacağını araştırıyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte; Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar listesi...

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BELLİ OLDU!

Kurban Bayramı ücretsiz köprüler ve otoyollar kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ücretsiz olurken yap-işlet-devret projelerinden geçiş ücreti alınmaya devam edecek.

İşte, bayramda ücretsiz otoyollar:

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Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

BAYRAMDA YOLLAR SAAT KAÇTAN KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri; 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz olacak.

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024 belli oldu! Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?
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