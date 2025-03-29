Haberler
Yaşam
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zamana kadar?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:09
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zamana kadar?
Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprü ve otoyollar listesi, Bakanlık açıklamasıyla netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi güzergâhlar da bu kapsamda yer alıyor. 30 Mart Ramazan Bayramı tatilinde hangi yolların ücretsiz olacağı ve kaç gün geçerli olacağı belli oldu. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi,hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte detaylar…