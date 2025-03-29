BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zamana kadar?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Kararda şu ifadeler yer aldı;

29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00:00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07:00'a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.