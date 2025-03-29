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Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler belli oldu! Bayramda hangi yollar ücretsiz, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
16:08
Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler belli oldu! Bayramda hangi yollar ücretsiz, kaç gün sürecek?
Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprü ve otoyollar listesi, Bakanlık açıklamasıyla netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi güzergâhlar da bu kapsamda yer alıyor. 30 Mart Ramazan Bayramı tatilinde hangi yolların ücretsiz olacağı ve kaç gün geçerli olacağı belli oldu. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi,hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte detaylar…