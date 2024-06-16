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Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli
Giriş Tarihi: 16.06.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
22:02
Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli
Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran'da başladı. Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak otoyollar ve körpüler Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 gün olduğunu ilan etmesinden sonra tatile çıkacak vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu gelişmeyle birlikte, "Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Peki, bayramda hangi yollar ücretsiz, hangi yollar ücretli? İşte detaylar