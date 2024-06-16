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Haberler Yaşam Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli
Giriş Tarihi: 16.06.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 22:02

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli

Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran'da başladı. Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak otoyollar ve körpüler Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 gün olduğunu ilan etmesinden sonra tatile çıkacak vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu gelişmeyle birlikte, "Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Peki, bayramda hangi yollar ücretsiz, hangi yollar ücretli? İşte detaylar

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Başkan Erdooğan tarafından ilan edilen 9 günlük tatilden sonra birçok kişi seyahate çıkıyor. Tatile giderken ve dönerken hangi yolların ücretli olacağını merak edenler ücretsiz otoyolları ve köprüleri araştırmaya koyuldu. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz?

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ GÜN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

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Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli

KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ OLAN YOLLAR

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli

KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETLİ OLAN YOLLAR

*Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil) (Kınalı - Odayeri Kesimi, Kurtköy - Akyazı Kesimi, Odayeri - Paşayeri Kesimi, Nakkaş - Başakşehir Bağlantı Yolları Dâhil),

*Ankara - Niğde Otoyolu,

*Aydın - Denizli Otoyolu,

*Çeşmeli - Erdemli- Silifke- Taşucu Otoyolu (Çeşmeli - Kızkalesi Kesimi),

*Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),

*Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu olarak sıralanabilir.

*Avrasya Tüneli

*Yavuz Selim Köprüsü kullanıldığı takdirde ücret ödenmeye devam edecek.

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler | Kurban Bayramı hangi yollar bedava, hangileri ücretli? Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli
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