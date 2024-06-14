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Haberler Yaşam Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 13:21

Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?

Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerini ve şehir içi gezintileri toplu taşıma araçları ile yapmayı planlayan vatandaşlar, bayramda ücretsiz toplu taşıma kararı hakkında detayları araştırıyor. Bu kapsamda bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorular yanıt arıyor. Yapılan son açıklamalarla birlikte Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı soruları yanıt buldu. İşte detaylar.

Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü son buluyor. Bayram arefesi ise 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram tatilini fırsat bilerek şehir içinde gezinti yapacak ya da bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla 2024 yılı Kurban Bayramı için ücretsiz ulaşım kararı olup olmadığını inceliyor. Peki Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı? İşte yanıtı.

Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda tüm resmi tatillerde olduğu gibi ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olacak.

16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay'ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

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Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz ulaşım açıklamasında 15 Haziran Cumartesi gününe dair bir bilgi yer almıyor. Dolayısıyla arefe günü ücretsiz ulaşım kapsamına girmiyor.

Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?

BAYRAMDA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ gemileri ve İZTAŞIT otobüsleri ile İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak.

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek.

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair henüz açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da toplu taşımanın ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

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