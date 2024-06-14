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Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
13:21
Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?
Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerini ve şehir içi gezintileri toplu taşıma araçları ile yapmayı planlayan vatandaşlar, bayramda ücretsiz toplu taşıma kararı hakkında detayları araştırıyor. Bu kapsamda bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorular yanıt arıyor. Yapılan son açıklamalarla birlikte Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı soruları yanıt buldu. İşte detaylar.