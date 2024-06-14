Bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü son buluyor. Bayram arefesi ise 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram tatilini fırsat bilerek şehir içinde gezinti yapacak ya da bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayramda ve arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla 2024 yılı Kurban Bayramı için ücretsiz ulaşım kararı olup olmadığını inceliyor. Peki Kurban Bayramı ve arefe günü otobüs, metrobüs, Marmaray, toplu ulaşım bedava mı? İşte yanıtı.