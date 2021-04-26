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Haberler Yaşam Bayramda yasak var mı, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 12:52

, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında olacak mı?

konusu, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, koronavirüs önlemleri kapsamında uzun bir süredir uygulanıyor. İki haftalık kısmi kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yeni tedbirler merak konusu oldu. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden birisini 'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması oluşturuyor. Kabine kararları neticesinde, Bayram'da yasak var mı, tam kapanma olacak mı konusunun da netlik kazanması bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda yasak var mı, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

için geri sayım sürerken birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, sorusu geliyor. Bayramda tam kapanma olacak mı konusu, bugünkü Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak. Ramazan Bayramı'nda kısıtlaması, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yapacağı açıklama ile Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı soruları netlik kazanacak.

Bayramda yasak var mı, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

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Bayramda yasak var mı, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, bu yıl Mayıs ayına denk geliyor.

3 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

Bayramda yasak var mı, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

TAM KAPANMA OLACAK MI?
KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA SON DAKİKA KARARLARI AÇIKLANACAK

Başkan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Bayramda yasak var mı, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RUS AŞISI DA GELİYOR

Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında iki hafta önce alınan önlemlerin sonuçları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kaldırma kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek.

SON DAKİKA