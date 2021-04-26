Bayramda yasak var mı, 5 günlük tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, Bayramda yasak var mı sorusu geliyor. Bayramda tam kapanma olacak mı konusu, bugünkü Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yapacağı açıklama ile Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı soruları netlik kazanacak.