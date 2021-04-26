Bayramda yasak var mı, karar alındı mı? Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı ve sokağa çıkma yasağı var mı?

TAM KAPANMA OLACAK MI?
KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA SON DAKİKA KARARLARI AÇIKLANACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.