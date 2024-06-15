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Haberler Yaşam Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:27

Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı 26 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı'yla birlikte "bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?" sorulur araştırılmaya başladı. İslam dinin büyük anlamlar içiren bugünde Allah'a yaklaşmak ve kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler usulüne uygun kurban kesebilmek adına araştırmalarına başladı. Peki, bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması

15 Haziran'da Arife günü, 16 Haziran da Kurban Bayramı'nın ilk günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı'nın son günü ise 19 Haziran Çarşamba günü olacak. Bu bayramda kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyenler usullere uygun şekilde davranmak istiyor. Peki, bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması

DİYANET'E GÖRE KURBAN KESİM VAKTİ
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

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Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması

DOĞRU KURBAN KESİMİ NASIL OLMALIDIR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması
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