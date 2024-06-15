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Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
09:27
Bayramın kaçıncı gününe, saat kaça kadar kurban kesilebilir? İşte 2024 Diyanet açıklaması
İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı 26 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı'yla birlikte "bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?" sorulur araştırılmaya başladı. İslam dinin büyük anlamlar içiren bugünde Allah'a yaklaşmak ve kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler usulüne uygun kurban kesebilmek adına araştırmalarına başladı. Peki, bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?