Bayrampaşa’da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?

"HASTANEDE DARBEDİLDİM"

Daha önce de hastanede darbedildiğini söyleyen Aksoy, "Büyük oğlumu hastaneye götürdüğüm sırada, bina önünde beni darbetti. Yine cezai işlem yapılmadı ve sonuçları bu oldu. Ölebilirdim, daha kötü yaralar almış da olabilirdim. Silah ya da bıçakla da gelmiş olabilirdi. Madde kullanmış olmasından şüphe ediyorum. Hakaretli sözleri zaten vardı. Yani neden insan gibi evlenip, boşanamıyoruz? Benim gibi nice insanlar var.