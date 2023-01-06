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Haberler Yaşam Bayrampaşa'da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 14:31

Bayrampaşa'da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olay, deyim yerinde ise kan dondurdu. Yasemin Aksoy (32), bir yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Yusuf Çavdar'ın kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Çavdar'ın saldırı sırasında 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' dediği öğrenildi. Yasemin Aksoy, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı" dedi. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Bayrampaşa’da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan, 2 çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile bir yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini taciz eden Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Aksoy çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada da eski eşi tarafından darbedildi. Yasemin Aksoy, önceki gün sabah saatlerinde de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrıldı.

Bayrampaşa’da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?

"GÜZELLİĞİNE Mİ GÜVENİYORSUN?"

Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar, Aksoy'un yolunu kesti. Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' diyerek kimyasal madde attı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Çavdar'ı yakaladı.

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Bayrampaşa’da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?

"YERE KAPAKLANDIM VE BAĞIRMAYA BAŞLADIM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin Aksoy, "İşe gitmek için evden çıktım. Sokakta yürürken eski eşim önümde durdu. Sadece 'Güzelliğine mi güveniyorsun? Seni öldürmeyeceğim ama, süründüreceğim' diyerek bana doğru adım attı. Ben bir şey yapacağını düşünmedim çünkü, elleri cebindeydi. İlerlemeye başladığımda hafif soğuk bir su hissettim. Gözlerimi kapatıp yüzümü korumaya aldım. İkinci bir hamle yaptı, muhtemelen boynuma geldi. Yere kapaklandım ve bağırmaya başladım. O sırada gözlerim kapalıydı.

Bayrampaşa'da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı | Video

Bayrampaşa’da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?

Çığlık çığlığa apartmana koştum. Babam ve annemden yardım istedim. O sıra komşular yardım ettiler. Mahallemizden bir komşu yüzümü yıkamış. O sayede yüzümde hafif yanıklar oldu. Boynum kötü halde. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, sürekli peşimdeydi. Atölyeme ses kayıt cihazı yerleştirmişti. Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı" şeklinde konuştu

Bayrampaşa’da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı: Güzelliğine mi güveniyorsun?

"HASTANEDE DARBEDİLDİM"

Daha önce de hastanede darbedildiğini söyleyen Aksoy, "Büyük oğlumu hastaneye götürdüğüm sırada, bina önünde beni darbetti. Yine cezai işlem yapılmadı ve sonuçları bu oldu. Ölebilirdim, daha kötü yaralar almış da olabilirdim. Silah ya da bıçakla da gelmiş olabilirdi. Madde kullanmış olmasından şüphe ediyorum. Hakaretli sözleri zaten vardı. Yani neden insan gibi evlenip, boşanamıyoruz? Benim gibi nice insanlar var.

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